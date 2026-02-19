;

Habla el papá de niña que fue besada en la boca por Dino Gordillo: dio dato clave para la investigación

El testimonio fue revelado por Nacho Gutiérrez en el programa “Hay que Decirlo”.

Javier Méndez

Habla el papá de niña que fue besada en la boca por Dino Gordillo: dio dato clave para la investigación

La denuncia contra Dino Gordillo continúa generando repercusiones públicas y, esta semana, se dieron a conocer las declaraciones del padre de la menor de edad que habría sido besada en la boca por el humorista nacional, en un evento en Villa Alegre.

El testimonio, difundido por el conductor Ignacio “Nacho” Gutiérrez, en el programa Hay que decirlo de Canal 13, precisó un detalle bastante importante para la investigación.

“El dato que le entrega a la producción es lo siguiente. Dice que la menor tiene 13 años y que va a cumplir 14 años en agosto del 2026″, contó el animador.

Según el relato del padre, el comediante le habría “robado” un beso a la joven. En esa línea, aseguró que tanto él como su esposa estaban presentes en el lugar e, incluso, lograron registrar el momento exacto de la interacción.

Según el relato del padre, el comediante le habría “robado” un beso a la joven. En esa línea, aseguró que tanto él como su esposa estaban presentes en el lugar e, incluso, lograron registrar el momento exacto de la interacción.

El abogado Claudio Valdivia advirtió: “Cuando hablamos de una víctima que es menor de edad, no importa solo ella, también la visión de los padres”, subrayando que antes de emitir juicios penales se debe actuar con responsabilidad.

