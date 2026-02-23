Parrilla del Festival de Comedia en Chilevisión: ¿Qué humoristas se presentan hoy lunes y como ver EN VIVO?

Este lunes 23 de febrero, uno de los grandes rivales del Festival de Viña 2026 será el Festival de Comedia que está organizando Chilevisión.

Mientras en la Quinta Vergara se desplegarán tres números, incluyendo a los musicales, en el canal capitalino se inclinarán por tres nombres del humor nacional.

En la parrilla confirmada para esta noche aparecen Dino Gordillo, Bodoque, Gaby del Río y Nico Pontigo .

En paralelo, el encargado de hacer reír al Monstruo será Rodrigo Villegas, el exmiembro de Morandé con Compañía.

Hay que recordar que Gordillo se presentará en medio de una polémica, ya que, según testigos, habría besado a una menor de edad en el Festival de Villa Alegre; y aquello incluso derivó en que lo bajaran de otros eventos veraniegos.

A la par, la expectativa también se centra en cuál de los dos eventos será más visto por los televidentes.

Al menos el domingo, cuando coincidieron por primera vez, Viña se impuso: aunque el Festival de la Comedia alcanzó una audiencia de 852 mil personas con la rutina de Bombo Fica, el certamen viñamarino en Mega lideró la sintonía sin mayores contratiempos.

¿Dónde ver el Festival de la Comedia de Chilevisión?

El evento en vivo se puede seguir a través de la señal abierta y la plataforma online de Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central.