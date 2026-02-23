;

Parrilla del Festival de Comedia en Chilevisión: ¿Qué humoristas se presentan hoy lunes y como ver EN VIVO?

El evento podría ser el gran rival del Festival de Viña 2026, donde se presentará un exmiembro de Morandé con Compañía.

Javier Méndez

Parrilla del Festival de Comedia en Chilevisión: ¿Qué humoristas se presentan hoy lunes y como ver EN VIVO?

Este lunes 23 de febrero, uno de los grandes rivales del Festival de Viña 2026 será el Festival de Comedia que está organizando Chilevisión.

Mientras en la Quinta Vergara se desplegarán tres números, incluyendo a los musicales, en el canal capitalino se inclinarán por tres nombres del humor nacional.

En la parrilla confirmada para esta noche aparecen Dino Gordillo, Bodoque, Gaby del Río y Nico Pontigo.

En paralelo, el encargado de hacer reír al Monstruo será Rodrigo Villegas, el exmiembro de Morandé con Compañía.

Revisa también:

ADN

Hay que recordar que Gordillo se presentará en medio de una polémica, ya que, según testigos, habría besado a una menor de edad en el Festival de Villa Alegre; y aquello incluso derivó en que lo bajaran de otros eventos veraniegos.

A la par, la expectativa también se centra en cuál de los dos eventos será más visto por los televidentes.

Al menos el domingo, cuando coincidieron por primera vez, Viña se impuso: aunque el Festival de la Comedia alcanzó una audiencia de 852 mil personas con la rutina de Bombo Fica, el certamen viñamarino en Mega lideró la sintonía sin mayores contratiempos.

¿Dónde ver el Festival de la Comedia de Chilevisión?

El evento en vivo se puede seguir a través de la señal abierta y la plataforma online de Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Además, la transmisión estará disponible en todas sus plataformas digitales y en la aplicación MiCHV.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad