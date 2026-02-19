“Hola, mi amor”: sale a la luz el video del beso que Dino Gordillo habría dado a menor de edad en festival de Villa Alegre / Municipalidad de Villa Alegre

A casi una semana del escándalo que involucra a Dino Gordillo, comenzó a circular un video que mostraría el momento en que el humorista habría besado a una menor de edad durante el Festival de la Naranja 2026 en Villa Alegre.

Hasta ahora, solo existían relatos de asistentes y autoridades locales sobre lo ocurrido. Sin embargo, un reportaje de Mega dio a conocer imágenes captadas por un espectador, donde se aprecia el instante posterior a la entrega de un reconocimiento al comediante.

Aunque el registro no es completamente claro, el audio permite escuchar parte del intercambio en el escenario.

En el video recientemente difundido, se escucha a Dino Gordillo decir “Hola, mi amor”, seguido de un sonido que correspondería a un beso, aunque no se distingue bien.

con claridad el lugar donde habría ocurrido. Luego, el comediante agrega: “Miren, un aplauso grande para esta chiquilla. Así tenemos que recibir a la gente en nuestro país”.

“Yo vi a la niña, estaba al lado de ella, y ella fue a darle el beso y él se lo dio en la boca. En el momento no se podía hacer nada”, dijo la concejala de Villa Alegre, María Teresa Pacheco durante el concejo municipal realizado el lunes de esta semana en la comuna.