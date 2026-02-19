;

“Hola, mi amor”: sale a la luz el video del beso que Dino Gordillo habría dado a menor de edad en festival de Villa Alegre

Un reportaje en TV reveló el momento en que Dino Gordillo habría besado a una menor en el Festival de la Naranja 2026.

Javier Méndez

A casi una semana del escándalo que involucra a Dino Gordillo, comenzó a circular un video que mostraría el momento en que el humorista habría besado a una menor de edad durante el Festival de la Naranja 2026 en Villa Alegre.

Hasta ahora, solo existían relatos de asistentes y autoridades locales sobre lo ocurrido. Sin embargo, un reportaje de Mega dio a conocer imágenes captadas por un espectador, donde se aprecia el instante posterior a la entrega de un reconocimiento al comediante.

Aunque el registro no es completamente claro, el audio permite escuchar parte del intercambio en el escenario.

