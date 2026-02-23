;

La feroz pifiadera que se llevó Stefan Kramer en Viña 2026: llevaba solo 5 minutos de rutina

El imitador tuvo una exitosa presentación durante la noche inaugural en la Quinta Vergara. Esta fue la imitación que “despertó” al Monstruo.

Javier Méndez

El comediante e imitador Stefan Kramer tuvo una exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

El humorista salió al escenario a las 00:29 horas del lunes y se lució, por cuarta vez en su carrera, ante una Quinta Vergara repleta.

Eso sí, el público también se manifestó y cuando llevaba poco más de cinco minutos con su presentación se escucharon las primeras pifias.

No se trató de un gesto de hastío ante su presentación, sino más bien de un pulgar abajo para el personaje que imitó.

Revisa también:

ADN

“Pasó mi momento, hue... era. Ya fue, ya fui, como Nicolás Maduro”, soltó, en referencia a la detención del mandatario de Venezuela.

¿La respuesta del público? Pifias generalizadas.

“Te estoy esperando Donald Trump. Te estoy esperando aquí en Viña, en el reloj de flores, cobarde”, encarnó Kramer con su mejor acento. Ahí volvieron las risas.

Revisa la rutina completa de Stefan Kramer en Viña 2026:

