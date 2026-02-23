Tras decirle “llorón” y “combinado con Pepsi”: Arturo Ruiz-Tagle aclara su situación con ‘El Flaco’: “Son unas tallas que...”

Arturo Ruiz-Tagle volvió a ofrecer sus disculpas al público de Puerto Montt, luego de que hace varios días se enojara tras recibir pifias de un grupo que asistió al festival donde se celebraba el aniversario de la ciudad.

A través de sus redes sociales, y con una canción de Bob Dylan de fondo, calificó como “bochornoso” su desempeño sobre el escenario, donde levantó el dedo del medio y hasta hizo un Pato Yáñez. “Me van a sobrar los ofrecimientos de disculpas, porque me da mucha vergüenza lo que hice”, lanzó.

Ahí, también aprovechó para aclarar su último viral: un registro desde Plaza de Armas donde se fue con todo contra “El Flaco”, comediante que bromeó con el mal desempeño de Ruiz-Tagle en el sur.

“Paul, pensé en ahorcarme, te gusta a vo’ no más el huevear. Después andas llorando porque te hacen chistes. Porque te dicen el combinado con Pepsi, porque con Coca eras harto mejor“, le había dicho al ex compañero de ”El Indio".

Ahora, aclaró que están en buenos términos, que el chiste solo fue una referencia a una antigua broma de Luis Slimming y que, si realmente hubiera querido hacer daño, habría inventado un chiste nuevo.

“Yo sé que ‘El Flaco’ estaba improvisando y por último yo soy su amigo. No es cualquier humorista. A él yo le tengo respeto y cariño. En el tiempo de su limpieza total nos hicimos muy amigos”, explicó.

“Nos hicimos bien amigos en una gira que hicimos y compartimos carpa. Estábamos ahí con la gente a la que le había ‘terremoteado’ y nos fuimos en un camión escenario”, recordó.

“Son unas tallas que hacen dos amigos, dos colegas, así como ustedes también se tiran la talla entre los vecinos. Fue eso”, aclaró.

El ex Dinamita Show también habría llamado a Ruiz-Tagle para dar el análisis del show fallido. Según su visión, no debería haber salido caracterizado como Adán en el espectáculo. Pese a todo, aquel personaje sí resultó en presentaciones anteriores.