VIDEO. Moreno Martins vuelve a jugar profesionalmente con tal de disputar el Mundial con Bolivia: “Quiero cumplir mi sueño”

Este lunes, el “Matador” fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Oriente Petrolero.

Damián Riquelme

Instagram @cdopetrolero

Instagram @cdopetrolero / Instagram @cdopetrolero

Hace algunos días se hizo oficial el anuncio del fichaje de Marcelo Moreno Martins por Oriente Petrolero, club que lo vio nacer y en el que debutó en el año 2003.

El futbolista decidió contar sin filtros sus motivos que lo alejaron del fútbol hace un año y ocho meses, además de explicitar las razones por las que decidió volver al fútbol profesional ahora, a un mes del repechaje en que jugará Bolivia para buscar la clasificación al Mundial 2026.

En conferencia de prensa en su presentación con el cuadro de Santa Cruz, el máximo goleador histórico de la selección boliviana partió confesando que “no me lo hubiera perdonado no volver”, en referencia a la deuda pendiente que le quedaba con su club, pero también a la chance de volver al combinado “altiplánico” y pelear por su sueño: disputar un Mundial.

Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar y volver a jugar para cumplir mi sueño”, contó el delantero de 38 años.

Así, Marcelo Moreno Martins dejó en claro cuál fue el motivo de su retiro y del regreso al club de sus amores, el que, según él, será el último paso definitivo en su carrera.

Todo con tal de ser considerado para el viaje de Bolivia a México, donde disputarán el repechaje mundialista en marzo, donde jugarán ante Surinam y, de ganar, a Irak con tal de volver a una Copa del Mundo luego de 32 años.

Revisa la conferencia de prensa completa

