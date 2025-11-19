Curazao hizo historia y clasificó a un Mundial por primera vez tras igualar 0-0 con Jamaica este martes, en la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf.

La selección jamaiquina tenía que ganar para quedarse con el cupo mundialista, pero no pudo lograr el triunfo pese a que jugó de local. Con el empate, el combinado curazaleño terminó como puntero del Grupo B con 12 unidades, mientras que los “Reggae Boyz” quedaron segundos con 11 puntos.

Vale destacar que Curazao se convirtió en el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo. Dicha selección representa a una isla que tiene menos de 200.000 habitantes.

Con esta sorpresiva hazaña, el equipo que dirige el neerlandés Dick Advocaat se sumó al resto de los clasificados de la Concacaf: Panamá y Haití, más los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos. En tanto, Jamaica y Surinam disputarán el repechaje mundialista.

Revisa la clasificación de Curazao al Mundial 2026