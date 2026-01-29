El Real Betis de Manuel Pellegrini avanza a paso firme en los tres torneos en los que compite. En La Liga Española marchan en la sexta posición, entrenando en los puestos europeos. En Copa del Rey ya aseguraron su paso a cuartos de final, siendo uno de los favoritos a quedarse con este título. Y en Europa League avanzaron este jueves a los octavos de final de forma directa.

Los “Béticos” recibieron en el estadio La Cartuja de Sevilla al Feyenoord, debido a las obras de remodelación y ampliación del Benito Villamarín, por la última jornada de la fase de la liga de la segunda máxima competencia europea.

Los dirigidos por el “Ingeniero” comenzaron el partido encontrando un tempranero gol que el árbitro anuló por una falta previa, pero no dejaron de buscar hasta que al minuto 17 Anthony abrió el marcador con un golazo sin recorrido que coló en el ángulo del pórtico rival.

Al minuto 32, Eze Abde convierte el segundo tanto mediante un centro al área que ejecutó el brasileño Anthony. El partido encontró la calma hasta que al minuto 71, Casper Tengstedt, descontó con un gol lejano para los neerlandeses.

Finalmente, el Betis terminó ganando 2-1, escalando a la cuarta posición de la tabla de Europa League, amarrando así su paso a octavos de final de forma directa. Ahora, el cuadro del técnico chileno queda a la espera de que se resuelvan los partidos de playoffs.

