Conductora que auxilió a mujer baleada en Hualpén recuerda minutos clave: “Lo importante era...”

La conductora de una micro que trasladó de urgencia a una mujer baleada desde Hualpén hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano entregó detalles de los momentos que marcaron el operativo.

Se trata de Isabel Soto, trabajadora de la línea 30 Ruta Las Playas, quien relató que todo ocurrió durante la mañana del jueves cuando una pareja abordó su bus en un paradero ubicado en la intersección de las calles Gran Bretaña y Dinamarca.

Ante la situación, la conductora decidió dirigirse rápidamente al recinto asistencial, mientras los pasajeros colaboraban contactando a los equipos de emergencia para advertir sobre la llegada de la paciente.

“Lo importante era llegar”

Según los antecedentes recogidos por Canal 9, el trayecto hasta el Hospital Las Higueras tomó apenas siete minutos. Soto explicó que durante el recorrido su principal preocupación fue que la mujer recibiera atención médica lo antes posible.

“En ese momento la preocupación solamente era llegar con la persona al hospital”, afirmó. Asimismo, indicó que recién después pudo dimensionar la rapidez con la que se realizó el traslado.

Gracias al aviso realizado por los pasajeros, el personal médico ya esperaba a la víctima con una camilla preparada para su ingreso a urgencias.

La actuación de la conductora fue destacada por la Seremi de Transportes del Biobío. Incluso, el seremi Henry Campos llegó hasta el terminal de Ruta Las Playas para entregarle un reconocimiento por su rápida reacción frente a la emergencia.