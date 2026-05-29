;

Conductora que auxilió a mujer baleada en Hualpén recuerda minutos clave: “Lo importante era...”

La mujer fue reconocida por las autoridades tras colaborar en el traslado de emergencia de la víctima hacia un centro asistencial.

Javiera Rivera

Conductora que auxilió a mujer baleada en Hualpén recuerda minutos clave: “Lo importante era...”

La conductora de una micro que trasladó de urgencia a una mujer baleada desde Hualpén hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano entregó detalles de los momentos que marcaron el operativo.

Se trata de Isabel Soto, trabajadora de la línea 30 Ruta Las Playas, quien relató que todo ocurrió durante la mañana del jueves cuando una pareja abordó su bus en un paradero ubicado en la intersección de las calles Gran Bretaña y Dinamarca.

Ante la situación, la conductora decidió dirigirse rápidamente al recinto asistencial, mientras los pasajeros colaboraban contactando a los equipos de emergencia para advertir sobre la llegada de la paciente.

“Lo importante era llegar”

Según los antecedentes recogidos por Canal 9, el trayecto hasta el Hospital Las Higueras tomó apenas siete minutos. Soto explicó que durante el recorrido su principal preocupación fue que la mujer recibiera atención médica lo antes posible.

Revisa también

ADN

“En ese momento la preocupación solamente era llegar con la persona al hospital”, afirmó. Asimismo, indicó que recién después pudo dimensionar la rapidez con la que se realizó el traslado.

Gracias al aviso realizado por los pasajeros, el personal médico ya esperaba a la víctima con una camilla preparada para su ingreso a urgencias.

La actuación de la conductora fue destacada por la Seremi de Transportes del Biobío. Incluso, el seremi Henry Campos llegó hasta el terminal de Ruta Las Playas para entregarle un reconocimiento por su rápida reacción frente a la emergencia.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad