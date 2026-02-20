;

Presidente Boric regresa de gira en Rapa Nui y encabeza reunión en La Moneda por revocación de visas a tres autoridades

El Mandatario se reunió con Elizalde y Van Klaveren para evaluar la decisión que afecta a Muñoz, Araya y Petersen y su impacto diplomático.

Martín Neut

Presidente Gabriel Boric

Presidente Gabriel Boric / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente Gabriel Boric regresó este viernes desde Rapa Nui y se trasladó directamente a La Moneda para analizar la revocación de visas impuesta por Estados Unidos a tres autoridades chilenas.

El Mandatario aterrizó cerca de las 20:10 horas y se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el canciller Alberto van Klaveren.

La decisión fue informada por el Departamento de Estado, que acusó a los funcionarios de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y la seguridad regional.

En su comunicado señaló que “estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

Presentaron una nota protesta

Entre los afectados están el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario Claudio Araya; y el jefe de gabinete Guillermo Petersen.

Muñoz confirmó la notificación y afirmó que “he sido informado recientemente de que la visa (…) ha sido revocada”, lo que dijo lamentar “profundamente”. Añadió que su gestión ha buscado fortalecer la conectividad digital del país.

La Cancillería ya había presentado una nota de protesta ante el embajador estadounidense, Brandon Judd, en medio del aumento de la tensión diplomática entre ambos países.

