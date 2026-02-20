Lata o botella, la temperatura ideal, con o sin espuma: maestro cervecero revela los secretos para disfrutarla

Estamos en plena temporada estival, el clima se hace sentir en el verano santiaguino. Últimamente se han vivido fuertes olas de calor en Chile, algunas sin muchos precedentes en la historia corta del país.

Con los condimentos mencionados anteriormente, los chilenos buscan maneras de capear estos sofocantes días. Para los mayores, no hay nada más refrescante que una cerveza helada.

Así lo plantea Fabián Fernández, maestro cervecero de CCU con más de dos décadas de experiencia. En entrevista con ADN.cl asegura que “todavía falta cultura cervecera” y que pequeños detalles pueden cambiar por completo la experiencia de consumo.

Los mitos derribados de la cerveza

Mitos y verdades sobre cerveza

Uno de los mitos más repetidos es que la cerveza debe tomarse muy helada. “Cuando la tomas a 2 °C se te adormece la papila gustativa y no puedes percibir el sabor ni el aroma; ahí la cerveza pasa como agua”, explica.

Para una lager tradicional, como Cristal o Royal, “la temperatura ideal es cercana a los 5 °C, mientras que estilos con más cuerpo requieren temperaturas mayores para liberar sus aromas”.

La forma de servirla también es clave. “Lo correcto es que el vaso tenga unos dos dedos de espuma”, señala Fernández, no solo por una razón estética, sino porque “esta capa protege a la cerveza del oxígeno y conserva sus compuestos”.

Además, advierte que “si no hay espuma, todo ese CO₂ se libera después en el estómago y genera más hinchazón”.



¿Qué hace una cerveza refrescante?

Respecto a la sensación de refrescancia, el especialista explica que depende de tres factores técnicos: amargor, alcohol y cuerpo.

Una lager tradicional “se demora 15 días tradicionalmente en elaborar”, explica Fabián Fernández, aunque “hay casos en particular en que se demoran hasta 1 mes, todo variando según la receta de las empresas”. En licencias internacionales, como Heineken, el proceso completo también puede extenderse un mes.

“Una cervezas refrescante generalmente se mueve entre 10 y 15 unidades de amargor y entre 3,5 y 5 grados de alcohol”, detalla, características propias de las cervezas llamadas “sesionables”, pensadas para refrescar más que para embriagar.

Mitos y verdades sobre cerveza

Fernández también aborda la eterna discusión entre lata y botella. “Uno de los principales enemigos de la cerveza es el sol, y en ese sentido la lata protege mucho más que el vidrio”, afirma, descartando además el supuesto sabor metálico: “Hoy las latas vienen con recubrimientos especiales, eso ya no es un problema”.

“Al nivel de los mejores estándares internacionales”

Finalmente, recalca la importancia de la frescura. “La cerveza es al revés del vino: mientras más fresca la tomas, mejor”, sostiene, agregando que una cerveza bien elaborada y bien almacenada puede durar más de un año sin riesgos, aunque su mejor momento suele ser “alrededor de tres semanas después de la elaboración”.

Con datos técnicos y explicaciones sencillas, el maestro cervecero insiste en que entender la cerveza es clave para disfrutarla plenamente y valorar también la producción local, que —según subraya— “está al nivel de los mejores estándares internacionales”.