Ministro Muñoz confirma que fue sancionado por EE. UU.: “Hemos trabajado mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó públicamente que ha sido notificado sobre la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos. El anuncio se produce tras las recientes sanciones impuestas por el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, contra funcionarios chilenos vinculados a la gestión de infraestructura crítica de telecomunicaciones.

Muñoz manifestó lamentar “profundamente” la determinación del gobierno estadounidense, subrayando que durante su gestión se ha trabajado por mejorar la conectividad del país como un eje fundamental para la vida moderna.

“Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito. En ese sentido, estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional”, apunta Muñoz.

En su defensa, el secretario de Estado recordó proyectos emblemáticos de su cartera, como el acuerdo con la empresa Google para cofinanciar el primer cable submarino del Pacífico Sur, que unirá la región de Valparaíso con la comuna de Cisne.

En un intento por despejar dudas sobre el avance de nuevas conexiones con el gigante asiático, el titular de la cartera aclaró que, en los últimos meses, la Secretaría de Telecomunicaciones no ha otorgado aprobaciones a nuevos proyectos de esta índole.

En el plano personal, Muñoz reconoció que la sanción tiene un impacto emocional significativo debido a su estrecho vínculo con el país norteamericano. El ministro detalló que junto a su familia residió cuatro años y medio en California por motivos de estudios y posteriormente un año en Boston, lugar donde formó parte de su núcleo familiar.

El ministro insistió en que el trabajo ministerial continuará enfocado en los desafíos de conectividad que Chile requiere, manteniendo el análisis técnico por sobre las presiones externas.