Presidente Boric califica de “arbitraria y unilateral” decisión de EE.UU. de revocar visas a funcionarios chilenos

El Presidente Gabriel Boric abordó este viernes la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a funcionarios chilenos, medida que calificó como “injustificada” y “sorpresiva”.

Desde Rapa Nui, el Mandatario defendió con firmeza la actuación del Ejecutivo y descartó de plano cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad nacional o internacional.

“Como jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad, ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país”, afirmó Boric, marcando una postura clara frente a las acusaciones formuladas desde Washington.

El Presidente subrayó que Chile mantiene una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y la cooperación, pero sin aceptar presiones externas.

Defensa de la soberanía y citación al embajador

En su declaración, el Mandatario enfatizó que Chile actuará siempre de manera autónoma en sus decisiones. “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”, recalcó, reforzando el mensaje de soberanía frente a lo que definió como una determinación unilateral del gobierno estadounidense.

En esa línea, respaldó la decisión del canciller Alberto van Klaveren de citar al embajador de Estados Unidos en Chile para exigir explicaciones formales. Según explicó Boric, la medida busca aclarar los fundamentos de una acción que, a juicio del Ejecutivo, “no tiene ninguna justificación” y se aparta de las prácticas diplomáticas habituales entre países con relaciones históricas.

El Presidente también hizo un llamado a la unidad nacional frente a este episodio. “Espero que todos como país nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena”, sostuvo, remarcando que la defensa de los intereses nacionales debe estar por sobre cualquier diferencia política interna. En ese sentido, aseguró que tanto su gobierno como las futuras administraciones priorizarán siempre el bienestar y la soberanía de Chile.

Finalmente, Boric fue enfático en rechazar cualquier intento de injerencia externa. “No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”, concluyó, dejando abierta la expectativa de que la vía diplomática permita resolver la controversia y evitar un deterioro en la relación bilateral.