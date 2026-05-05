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IMÁGENES. Emergencia Los Lagos: desborde de río y remociones en masa dejan personas aisladas y albergadas

Los equipos municipales permanecen desplegados en terreno para evaluar los daños estructurales y resguardar a la población afectada.

José Campillay

Marcelo Opitz

Emergencia Los Lagos: desborde de río y remociones en masa dejan personas aisladas y albergadas

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país ha golpeado con particular fuerza a la comuna de San Juan de la Costa, situada en la provincia de Osorno, región de Los Lagos, donde la situación es cada vez más alarmante.

Durante las últimas horas, la combinación de lluvias persistentes y el aumento del caudal de diversos cursos de agua han derivado en una serie de emergencias que mantienen a la administración local y a los organismos de protección civil en estado de alerta.

El principal foco de preocupación es el desborde del río Choroy Traiguén, que se suma al aumento crítico en el caudal de esteros y a remociones en masa de menor magnitud en diversos sectores del territorio comunal.

Con el pasar de las horas y un escenario que no ha dado tregua, la catástrofe ha tenido un impacto directo y considerable en la ciudadanía.

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Hasta el momento, el balance de afectación humana detalla que 8 alumnos del sector Río Sur en Maicolpué se encuentran albergados en la Escuela de Bahía Mansa, luego de no poder regresar a sus hogares.

También se notificó sobre 4 personas aisladas en el sector de Liucura. Permanecen imposibilitados de movilizarse a la espera de que baje el nivel de los esteros que cortaron los accesos.

El alcalde de la comuna, José Luis Muñoz, confirmó que los equipos municipales permanecen desplegados en terreno para evaluar los daños estructurales y resguardar a la población afectada.

Sectores críticos y estado de las rutas

Las inundaciones y anegamientos no solo han afectado a viviendas particulares, sino también a locales comerciales, especialmente en las zonas turísticas y rurales de la comuna.

Las localidades con mayores reportes de daños son: Contaco, Río Sur, Casa de Latas, Maicolpué, Pucatrihue y Liucura.

Respecto a la conectividad vial, la Ruta U-400, que une Osorno con la costa, presenta alteraciones importantes. El desborde de cursos de agua y la erosión de taludes han obligado a los equipos de emergencia a monitorear el tránsito de manera constante para evitar accidentes mayores.

Las autoridades hacen un llamado a quienes deban transitar hacia la zona costera a extremar las precauciones y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios mientras persista la inestabilidad climática y el riesgo de nuevas remociones en masa.

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