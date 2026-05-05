Ministro Quiroz tras duro informe del Consejo Fiscal Autónomo por megaproyecto: “Lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adoptó una postura de prudencia institucional este martes tras la publicación del informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El documento advierte sobre serios riesgos para las arcas públicas derivados de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica que impulsa el Ejecutivo.

La respuesta oficial del Ministerio

Ante la contundencia del reporte, que identifica un déficit fiscal persistente que podría alcanzar el 0,71% del PIB en 2030, Quiroz optó por no entrar en confrontaciones directas ni desestimar los datos. Sus declaraciones se centraron en el rigor del proceso administrativo:

“Nosotros lo hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas este informe y, por lo tanto, lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”.

El flanco técnico por resolver

La cautela del ministro se da en un momento complejo para la tramitación de la reforma en el Congreso, donde el CFA ha levantado alertas sobre nueve riesgos directos. Quiroz deberá responder técnicamente a puntos críticos como:

Sostenibilidad del financiamiento: El organismo advierte que las medidas actuales no compensan los menores ingresos por la rebaja de impuestos.

El organismo advierte que las medidas actuales no compensan los menores ingresos por la rebaja de impuestos. Impacto neto negativo: La necesidad de buscar fuentes de financiamiento adicionales de “magnitud relevante” entre 2026 y 2031.

La necesidad de buscar fuentes de financiamiento adicionales de “magnitud relevante” entre 2026 y 2031. Efecto de segunda vuelta: El hecho de que, incluso con mayor crecimiento, el balance seguiría siendo deficitario hacia fines de la década.

El secretario de Estado enfatizó que la respuesta del Gobierno será “oportuna”, dejando entrever que Hacienda prepara una contraargumentación basada en las proyecciones de reactivación que, según el Ejecutivo, podrían paliar el deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB que prevé el CFA para el año 2050.