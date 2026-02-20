El canciller Alberto van Klaveren confirmó que el Gobierno convocó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de que Washington revocara visas a tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Chile “no fue informado previamente de esta decisión”, por lo que se citó al diplomático estadounidense para que entregara explicaciones y para manifestar “nuestra molestia y nuestra sorpresa frente a esta medida”.

Van Klaveren reiteró que el Ejecutivo “rechaza en los términos más enérgicos esta medida” y aseguró que “la imputación es absolutamente falsa”.

En esa línea, enfatizó que “ninguna acción del gobierno de Chile, ni de ningún funcionario (…) podría poner en riesgo la seguridad regional ni tampoco la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“Procedimos a entregar una nota de protesta”

El canciller detalló que durante la reunión se entregó una nota de protesta formal, al considerar que se trata de una “medida de carácter unilateral” que “vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país”.

“Procedimos a entregar una nota de protesta frente al embajador Judd en la reunión que tuvimos”, reveló Van Klaveren.

Respecto del origen del conflicto, indicó que —según lo informado por el embajador— la decisión se vincula a la solicitud presentada por dos empresas privadas ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino entre Chile y Hong Kong, en China.

Sin embargo, subrayó que se trata de “un proyecto que no ha sido aprobado” y que actualmente “está en evaluación”.