Familiares y amigos de joven fallecido al interior del Valparaíso Sporting protestan previo a gala

Una manifestación se registra la tarde de este viernes en el acceso al Valparaíso Sporting, en la antesala de la gala del Festival de Viña del Mar.

Hasta el lugar llegaron familiares y amigos de Felipe Ramírez, joven que falleció hace poco más de un año al interior del recinto hípico, para exigir avances en la investigación y justicia por su muerte.

El grupo, compuesto por cerca de una treintena de personas, se instaló en el ingreso por avenida Los Castaños, en Viña del Mar, mientras los invitados comenzaban a arribar al evento programado para las 21:00 horas.

Pese a la protesta, no se han reportado atochamientos vehiculares en el sector. La presencia de los manifestantes generó expectación entre los asistentes, aunque el acceso al recinto se mantiene operativo.

En el lugar hay contingente de Carabineros, que hasta ahora no ha intervenido ni impedido que los manifestantes permanezcan en las cercanías de la entrada.