Este miércoles se continuó disputando la Copa de Campeones de Concacaf 2026 con el empate sin goles entre el Cartaginés y el Vancouver Whitecaps, partido correspondiente a la ida de la Primera Ronda en el Estadio Fello Meza, en Cartago, Costa Rica.

El encuentro quedó 0-0, pero hubo un chileno que vivió un inesperado cruce contra el campeón del mundo, Thomas Müller.

Se trata de Juan Carlos Gaete, que llegó al conjunto centroamericano a principios de enero de este año.

El ex Colo Colo fue titular con el Cartaginés y tuvo una gran opción de gol al minuto 44. Fue reemplazado a los 66 minuto, momento que coincidió con el instante en el que el alemán hizo su ingreso al campo de juego.

Juan Carlos Gaete volverá a verse las caras con el ex Bayern Munich en el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 25, esta vez en Canadá.