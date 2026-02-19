;

VIDEO. Futbolista chileno se enfrentó a Thomas Müller por la Copa de Campeones de la Concacaf

El Cartaginés del extremo nacional Juan Carlos Gaete se cruzó con Vancouver Whitecaps, club en el que milita el excampeón del Mundo en Brasil 2014.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Sam Hodde

Este miércoles se continuó disputando la Copa de Campeones de Concacaf 2026 con el empate sin goles entre el Cartaginés y el Vancouver Whitecaps, partido correspondiente a la ida de la Primera Ronda en el Estadio Fello Meza, en Cartago, Costa Rica.

El encuentro quedó 0-0, pero hubo un chileno que vivió un inesperado cruce contra el campeón del mundo, Thomas Müller.

Se trata de Juan Carlos Gaete, que llegó al conjunto centroamericano a principios de enero de este año.

El ex Colo Colo fue titular con el Cartaginés y tuvo una gran opción de gol al minuto 44. Fue reemplazado a los 66 minuto, momento que coincidió con el instante en el que el alemán hizo su ingreso al campo de juego.

Juan Carlos Gaete volverá a verse las caras con el ex Bayern Munich en el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 25, esta vez en Canadá.

