Viene del extranjero: Deportes Concepción ya tendría al reemplazante de Mauricio Vera

A pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes en el futbol de Primera División hoy jueves 19 de febrero, Deportes Concepción sufrió una salida que genera una incertidumbre en el plantel.

El argentino Mauricio Vera, que llegó al “León de Collao” hace aproximadamente un mes y medio, dejó plantados a los sureños marchándose a Nacional. “Me moría por estar acá”, expresó el volante.

Sin embargo, Deportes Concepción ya habría encontrado el reemplazante perfecto. Según información que ha surgido desde el cuadro “lila”, se trata del volante uruguayo Yonatan Rodríguez.

El mediocampista defensivo de 32 años tiene pasos por Nacional, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing Club de Montevideo, apuntando a darleequilibrio al mediocampo penquista, una de las áreas que el cuerpo técnico buscaba reforzar de cara a la temporada 2026.

De confirmarse, sería una incorporación de jerarquía para Deportes Concepción, que sigue activo a pocas horas de que se cierre el mercado con la intención de conformar un plantel competitivo. Por ahora, desde el club no se ha emitido anuncio oficial.