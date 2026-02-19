;

Viene del extranjero: Deportes Concepción ya tendría al reemplazante de Mauricio Vera

El “León de Collao” está a detalles de anunciar un fichaje a horas de que cierre el libro de pases.

Damián Riquelme

FOTO COLABORACION: FRANCO SALAS/UNO NOTICIAS

FOTO COLABORACION: FRANCO SALAS/UNO NOTICIAS / Franco Salas/UnoNoticias

A pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes en el futbol de Primera División hoy jueves 19 de febrero, Deportes Concepción sufrió una salida que genera una incertidumbre en el plantel.

El argentino Mauricio Vera, que llegó al “León de Collao” hace aproximadamente un mes y medio, dejó plantados a los sureños marchándose a Nacional. “Me moría por estar acá”, expresó el volante.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, Deportes Concepción ya habría encontrado el reemplazante perfecto. Según información que ha surgido desde el cuadro “lila”, se trata del volante uruguayo Yonatan Rodríguez.

El mediocampista defensivo de 32 años tiene pasos por Nacional, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing Club de Montevideo, apuntando a darleequilibrio al mediocampo penquista, una de las áreas que el cuerpo técnico buscaba reforzar de cara a la temporada 2026.

De confirmarse, sería una incorporación de jerarquía para Deportes Concepción, que sigue activo a pocas horas de que se cierre el mercado con la intención de conformar un plantel competitivo. Por ahora, desde el club no se ha emitido anuncio oficial.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad