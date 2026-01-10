;

Juan Carlos Gaete da el salto a exótica liga del extranjero: sorpresa en el mercado

El delantero, ex Colo Colo, fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

Juan Carlos Gaete, exjugador de Colo Colo, Cobresal, Unión La Calera y otros clubes del fútbol chileno, acaba de sorprender a todos al dar el salto a una exótica liga en el extranjero.

El delantero de 28 años fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Sport Cartaginés, de la Primera División de Costa Rica.

¡Bienvenido, Juan Carlos! El futbolista chileno Juan Carlos Gaete es nuestro segundo refuerzo para la próxima temporada. A darlo todo por la blanquiazul”, escribió el conjunto centroamericano en la presentación del extremo.

Gaete se incorporará a uno de los equipos más potentes de Costa Rica, que viene de alcanzar las semifinales del torneo, donde cayó ante Saprissa, elenco que posteriormente perdió la final frente a Liga Deportiva Alajuelense.

De todas maneras, Cartaginés dirá presente en la Concachampions, donde en la primera ronda se enfrentará al Vancouver Whitecaps de la MLS.

