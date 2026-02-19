;

Acuerdo cerrado: Ignacio Saavedra cambiará de equipo en Europa

El volante chileno se irá del Sochi, pero seguirá jugando en la Primera División de Rusia.

Daniel Ramírez

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh.

Ignacio Saavedra asumirá un nuevo desafío en su carrera. Tras dos años defendiendo la camiseta del Sochi, el volante chileno decidió cambiar de aires, aunque seguirá jugando en la Primera División de Rusia.

Según informó el periodista ruso Andrey Pankov, el jugador formado en Universidad Católica será nuevo refuerzo del Rubin Kazan, elenco que actualmente marcha séptimo en la liga rusa.

Sochi y Rubin Kazan ya llegaron a un acuerdo por el traspaso del mediocampista y ahora están en el proceso de intercambio de documentos para que el “Nacho” firme con su nuevo club, señaló la fuente citada.

Ignacio Saavedra se unirá al equipo de la ciudad de Kazán en calidad de préstamo con una opción de compra, cuyo monto ascendería a los 1.3 millones de euros, informaron desde Rusia.

