;

Pensando en el Superclásico: Colo Colo toma una decisión con Javier Correa

El ‘9′ de los albos no será considerado ante O’Higgins tras la lesión que sufrió contra Unión La Calera.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

A dos días del partido con O’Higgins, Javier Correa asoma como la principal baja de Colo Colo tras sufrir una contractura en el isquiotibial izquierdo ante Unión La Calera.

Según información de ADN Deportes, el ‘9′ de los albos está prácticamente descartado para el compromiso contra el cuadro de Rancagua, a disputarse este sábado 21 de febrero.

En el cuerpo técnico del “Cacique” consideran que no vale la pena arriesgar al delantero argentino este fin de semana, entendiendo que el calendario trae un desafío mayor en el horizonte: el Superclásico frente a Universidad de Chile.

Revisa también:

ADN

La idea en Macul es que Javier Correa pueda llegar en plenitud física al choque contra la U el próximo 1 de marzo.

Así las cosas, todo indica que el atacante trasandino no será considerado ante O’Higgins y su reemplazo asoma dos nombres: Leandro Hernández y Yastin Cuevas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad