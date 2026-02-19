Pensando en el Superclásico: Colo Colo toma una decisión con Javier Correa

A dos días del partido con O’Higgins, Javier Correa asoma como la principal baja de Colo Colo tras sufrir una contractura en el isquiotibial izquierdo ante Unión La Calera.

Según información de ADN Deportes, el ‘9′ de los albos está prácticamente descartado para el compromiso contra el cuadro de Rancagua, a disputarse este sábado 21 de febrero.

En el cuerpo técnico del “Cacique” consideran que no vale la pena arriesgar al delantero argentino este fin de semana, entendiendo que el calendario trae un desafío mayor en el horizonte: el Superclásico frente a Universidad de Chile.

La idea en Macul es que Javier Correa pueda llegar en plenitud física al choque contra la U el próximo 1 de marzo.

Así las cosas, todo indica que el atacante trasandino no será considerado ante O’Higgins y su reemplazo asoma dos nombres: Leandro Hernández y Yastin Cuevas.