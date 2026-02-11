Felipe Loyola ya debutó en la liga italiana con la camiseta del Pisa, pero el club todavía no presentaba a sus nuevas incorporaciones en conferencia de prensa.

Este miércoles se llevó a cabo la conversación con los medios de comunicación, en donde el chileno comentó cómo se dio el primer contacto con el conjunto “Nerazzurri” y su motivación de ayudar al equipo a no descender de Serie A.

“Me comentaron el proyecto de la institución, que obviamente estamos peleando por salvar la categoría, y que querían contar conmigo, que sentían que yo les podía ayudar mucho al objetivo que tienen en este momento. También la motivación de ser mi primer paso en Europa, en Serie A, personalmente es muy motivante”, declaró el mediocampista.

En cuanto a si había hablado con más jugadores chilenos que lo motivaran a fichar por el club europeo, confesó que “Guillermo Maripán de Torino me habló mucho acerca de la Serie A. También Jaime Valdés y el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, que tuvo un paso por Italia. Y la mayoría concordaba en que, obviamente, está dentro de las top cinco ligas del mundo y que es muy importante el hecho de jugar acá y de demostrar buen rendimiento”.

El seleccionado nacional hizo una comparación entre el futbol argentino y el italiano. “La diferencia para mí, la noté en el ámbito físico, la intensidad es diferente. Acá es mucho más intenso en el día a día, en el entrenamiento y en el alineamiento, y también en la partida, pero después lo técnico y lo de jugar es bastante similar. En Argentina también hay mucha fricción, mucho contacto físico, y la verdad es que me he sentido muy cómodo desde que llegué“, enfatizó.

Y en relación a su truncada llegada al Bayern Múnich, la cual se rumoreo por meses en nuestro país, Loyola aseguró que “la posibilidad tal cual de llegar a Bayern Múnich no existió. Sí hubo conversaciones de interés, pero la posibilidad de yo haber elegido ir o no ir, no estuvo. La oferta concreta no llegó“, cerró.