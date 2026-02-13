;

Fichaje confirmado: Unión Española se refuerza con exdelantero de Colo Colo y la UC

Los “hispanos” hicieron oficial la incorporación de Andrés Vilches.

Damián Riquelme

Fichaje confirmado: Unión Española se refuerza con exdelantero de Colo Colo y la UC

Fichaje confirmado: Unión Española se refuerza con exdelantero de Colo Colo y la UC / Instagram @ueoficial

Hace algunos días se dio a conocer que Unión Española tenía avanzado el fichaje del delantero Andrés Vilches, pero este jueves el club lo hizo oficial mediante una publicación en redes sociales.

El atacante de 34 años se transformó en nuevo refuerzo del cuadro de Independencia para esta temporada 2026, donde los “hispanos” competirán en la Primera B.

“Con una sólida carrera en el fútbol chileno y títulos en su trayectoria, se integra a los hispanos para aportar toda su jerarquía”, señaló el club.

De esta manera, Andrés Vilches vestirá otra camiseta en el fútbol nacional tras pasar por Huachipato, Barnechea, Deportes Valdivia, Colo Colo, Universidad Católica, Unión La Calera, Palestino, Ñublense, Santiago Wanderers y Cobresal, su último club.

El ariete se coronó campeón de Primera División con los acereros en 2012, con los albos en 2015 y 2017, y después con los cruzados en 2018. Además, con el “Cacique” conquistó dos Copas Chile y una Supercopa.

