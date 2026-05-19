;

Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy martes 19 de mayo en Santiago

Revisa los autos y motos que no pueden transitar por las calles de la capital durante este martes.

Juan Castillo

Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy martes 19 de mayo en Santiago

Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy martes 19 de mayo en Santiago / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La restricción vehicular 2026 continúa este martes 19 de mayo en la Región Metropolitana, como parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

La medida que busca disminuir la contaminación ambiental durante los meses de mayor concentración de emisiones en la capital.

La normativa rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se aplica en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Por eso, los conductores deben revisar el último dígito de su patente antes de salir.

Revisa también:

ADN

¿Qué vehículos no pueden circular hoy martes 19 de mayo en Santiago?

Quienes no respeten la restricción vehicular se exponen a multas que van entre 1 y 1,5 UTM, equivalentes aproximadamente a montos entre $70.000 y $90.000 para el infractor.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy martes 19 de mayo:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 0 y 1.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 0, 1, 2 y 3.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 0 y 1.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad