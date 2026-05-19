Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy martes 19 de mayo en Santiago / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La restricción vehicular 2026 continúa este martes 19 de mayo en la Región Metropolitana, como parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

La medida que busca disminuir la contaminación ambiental durante los meses de mayor concentración de emisiones en la capital.

La normativa rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se aplica en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Por eso, los conductores deben revisar el último dígito de su patente antes de salir.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy martes 19 de mayo en Santiago?

Quienes no respeten la restricción vehicular se exponen a multas que van entre 1 y 1,5 UTM, equivalentes aproximadamente a montos entre $70.000 y $90.000 para el infractor.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy martes 19 de mayo:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 0 y 1 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 0 y 1 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3.