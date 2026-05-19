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Operativo en Temucuicui termina con Jorge Huenchullán detenido: fue trasladado en helicóptero del Ejército

El procedimiento se realizó durante la madrugada y terminó con dos personas detenidas.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Jorge Huenchullán no se presentó a cumplir prisión preventiva: se encuentra prófugo

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Un nuevo operativo policial se desarrolló durante la madrugada de este martes al interior de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

El procedimiento terminó con la detención de Jorge Huenchullán Cayul y Carolina Padilla Manquel.

La diligencia fue encabezada por detectives de la Brigada de Investigaciones de Robos de Angol, con apoyo del GOPE y del COP de Carabineros. Además, contó con resguardo perimetral del Ejército de Chile, en el marco de la denominada Operación Tridente.

Detenidos fueron trasladados en helicóptero hasta Victoria

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el operativo comenzó cerca de las 02:00 horas, cuando las unidades policiales ingresaron hasta el domicilio de Huenchullán, ubicado al interior de la comunidad.

Según la información entregada, Jorge Huenchullán Cayul mantenía órdenes de detención vigentes por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de munición y una causa por usurpación no violenta.

En tanto, Carolina Padilla Manquel registraba una orden pendiente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, por lo que también fue detenida durante el procedimiento.

Durante la intervención se escucharon disparos en el sector. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado funcionarios policiales lesionados producto del operativo.

Tras concretarse las detenciones, ambos fueron extraídos desde Temucuicui mediante un helicóptero del Ejército y trasladados hasta la comuna de Victoria, donde se realizará durante esta jornada el respectivo control de detención.

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