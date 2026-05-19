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Hombre es asesinado a balazos afuera de su casa en Maipú: habría sostenido discusión previa con atacantes

Vecinos en el lugar alertaron múltiples disparos durante la madrugada. La PDI y el equipo ECOH indagan el crimen.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Hombre es asesinado a balazos afuera de su casa en Maipú: habría sostenido discusión previa con atacantes

Hombre es asesinado a balazos afuera de su casa en Maipú: habría sostenido discusión previa con atacantes

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Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

El crimen ocurrió en el sector de pasaje Suecia, afuera de un departamento tipo block.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, la víctima habría recibido al menos un disparo en el cuello tras ser atacada por dos sujetos. Vecinos del sector alertaron previamente múltiples disparos en los alrededores, cerca de la 01:00 de la madrugada.

Indagan discusión previa

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Según explicó el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, el hecho principal habría ocurrido entre las 02:00 y las 03:00 horas, luego de una discusión entre la víctima y dos hombres.

En ese contexto, los atacantes habrían disparado en al menos cinco ocasiones contra el hombre, quien terminó falleciendo en el lugar. Por ahora, no se han informado personas detenidas por este homicidio.

Tras el crimen, Carabineros aisló el sitio del suceso para resguardar la evidencia balística y permitir el trabajo de los equipos especializados. Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Equipo ECOH de la Fiscalía.

Los investigadores deberán establecer la dinámica exacta del ataque, identificar a los responsables y determinar si el homicidio está vinculado a disputas previas, rencillas personales u otros antecedentes que puedan surgir durante las pericias.

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