Excampeón con Colo Colo y la UC aterriza en la Primera B: nuevo fichaje de Unión Española

Unión Española cayó este domingo ante Deportes Recoleta por la fase de grupos de la Copa Chile 2026. El cuadro recoletano se impuso por 2-1.

Entre los hinchas que llegaron a ver el partido en el Estadio Municipal de La Pintana, estuvo presente el delantero Andrés Vilches, quien se convirtió en nuevo refuerzo de los “hispanos”.

Según el medio partidario Vamos la Unión, el atacante de 34 años ya se encuentra entrenando con el plantel y se espera que en las próximas horas sea oficializado como nuevo fichaje del equipo que dirige Gonzalo Villagra.

De esta manera, Andrés Vilches vestirá otra camiseta en el fútbol chileno tras pasar por Huachipato, Barnechea, Deportes Valdivia, Colo Colo, Universidad Católica, Unión La Calera, Palestino, Ñublense, Santiago Wanderers y Cobresal, su último club.

El ariete se coronó campeón de Primera División con los acereros en 2012, con los albos en 2015 y 2017, y después con los cruzados en 2018. Además, con el “Cacique” conquistó dos Copa Chile y una Supercopa.