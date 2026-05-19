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Violento robo a minimarket termina con persecución policial, disparos y choque en Santiago Centro

Delincuentes golpearon al dueño del local y escaparon con diversas especies de valor antes de ser perseguidos por Carabineros.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Violento robo a minimarket termina con persecución policial, disparos y choque en Santiago Centro

Violento robo a minimarket termina con persecución policial, disparos y choque en Santiago Centro

00:54

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Una persecución policial con disparos se registró durante la noche en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana, tras un violento asalto a un minimarket.

Según información preliminar, todo comenzó cerca de las 21:45 horas en calle Juan Martínez de Rozas, donde un grupo de delincuentes ingresó a un local comercial, desde el cual sustrajeron mercancía, una caja fuerte y especies de valor.

Durante el atraco, los sujetos intimidaron con armas a dos menores de edad para robarles dinero en efectivo y, además, golpearon en la cabeza al dueño del minimarket con un arma.

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Persecución termina en choque

Tras concretar el robo, los antisociales escaparon en un vehículo menor. Sin embargo, mientras circulaban por avenida Manuel Rodríguez, fueron detectados por personal de Carabineros, que inició una persecución contra los asaltantes.

“En el transcurso del seguimiento, los sujetos intentan dispararle al personal de Carabineros”, señaló el capitán Patricio Sánchez Vandemalle, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

La persecución terminó en la intersección con Agustinas, donde el automóvil de los delincuentes colisionó con otro vehículo, cuyo conductor resultó ileso. Posteriormente, los sujetos descendieron y escaparon en distintas direcciones.

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