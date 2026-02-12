;

La inesperada respuesta de Garnero sobre el refuerzo que se ‘pelean’ la UC y Colo Colo: “Me estás...”

El técnico de los cruzados se refirió a la posibilidad de fichar al delantero brasileño Sergi Santos, quien también figura en el radar de los albos.

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en la previa del duelo de este sábado ante Cobresal por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 y se refirió al último gran rumor del mercado de pases del elenco cruzado.

En las últimas horas, el nombre de Sergi Santos surgió como opción para reforzar al cuadro precordillerano. El delantero brasileño de 31 años, con pasado en Audax Italiano, también figura en el radar de Colo Colo. No obstante, el DT de la UC afirmó no estar al tanto del supuesto interés.

“Me estás informando de la situación. Como dije la semana pasada, creo que tenemos el plantel completo. Es verdad que al no cerrar el libro de pases si aparece algo sorprendente, que no creo que aparezca, sería considerado. Pero de no ser así, no", afirmó Garnero.

Por otro lado, el entrenador argentino abordó las bajas que tiene en el plantel y el castigo que recibió Clemente Montes por su expulsión ante Deportes Concepción: “El no contar con todos los futbolistas son reglas que van a suceder siempre, por expulsión, lesión, por lo que sea”.

“Lo que sí tendríamos que ser inteligentes en participar en menos expulsiones donde nos afecta. No fue una jugada donde a veces en el juego cortar un avance, llegar a destiempo puede ser meritorio de tarjeta, en esta no, así que tenemos que seguir mejorando porque quedamos con un jugador menos en el momento del juego que no lo necesitábamos", agregó.

Además, comentó la preparación de la UC y lo que será el duelo ante Cobresal en El Salvador: “Tuvimos una muy buena semana de entrenamiento pensando en un rival duro y un escenario complejo”.

“Nunca he estado allí, escucho los comentarios sobre lo difícil que es. Cobresal se hace muy fuerte en su cancha. Para ganar allá necesitamos un partido muy serio, responsable y con poquísimos errores”, sentenció Garnero.

