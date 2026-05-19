Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 19 de mayo, y quién transmite por TV? / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Hoy, martes 19 de mayo, comienza la disputa de la quinta fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en ambas competencias.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 19 de mayo?

Coquimbo Unido disputará su último juego de local en esta fase recibiendo a Tolima en el Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión en las plataformas digitales de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 19 de mayo?

Audax Italiano representará al país en este certamen recibiendo a Barracas Central en el Bicentenario de La Florida desde las 18:00 horas, choque que se podrá seguir por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.