“No vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín; si me va bien, el club me puede comprar” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Joaquín Sosa, uno de los refuerzos que sumó Colo Colo para este 2026, habló en la previa del partido contra Unión La Calera y aclaró un aspecto relacionado con su arribo al cuadro de Macul.

En diálogo con DSports, el defensa uruguayo aseguró que no tiene intenciones de usar a los albos como una plataforma para regresar a Europa, donde anteriormente militó en clubes como Bologna y Reggiana, de Italia, así como en Dinamo Zagreb, de Croacia.

“Yo no veo a Colo Colo como un trampolín. Obviamente el fútbol es muy cambiante, pasa todo muy rápido, pero yo no vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín, vengo a dar el máximo, a trabajar”, afirmó el zaguero de 24 años.

En la misma línea, el charrúa explicó que su objetivo es rendir de buena manera en el “Cacique” con la intención de que, a futuro, el club compre su pase, el cual le pertenece al Bologna.

“En mi mente está la opción de compra. Si me va bien, que ojalá así sea, está la opción de que Colo Colo me pueda comprar y bienvenido sea. Con lo poco que llevo acá, me ha encantado la ciudad, el club, todo”, concluyó Joaquín Sosa.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Unión La Calera?

Albos y cementeros se verán las caras este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

