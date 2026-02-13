;

“No vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín; si me va bien, el club me puede comprar”

“Con lo poco que llevo acá, me ha encantado la ciudad, el club, todo”, reconoció Joaquín Sosa, uno de los refuerzos que contrató el “Cacique” para esta temporada.

Daniel Ramírez

“No vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín; si me va bien, el club me puede comprar”

“No vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín; si me va bien, el club me puede comprar” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Joaquín Sosa, uno de los refuerzos que sumó Colo Colo para este 2026, habló en la previa del partido contra Unión La Calera y aclaró un aspecto relacionado con su arribo al cuadro de Macul.

En diálogo con DSports, el defensa uruguayo aseguró que no tiene intenciones de usar a los albos como una plataforma para regresar a Europa, donde anteriormente militó en clubes como Bologna y Reggiana, de Italia, así como en Dinamo Zagreb, de Croacia.

Revisa también:

ADN

“Yo no veo a Colo Colo como un trampolín. Obviamente el fútbol es muy cambiante, pasa todo muy rápido, pero yo no vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín, vengo a dar el máximo, a trabajar”, afirmó el zaguero de 24 años.

En la misma línea, el charrúa explicó que su objetivo es rendir de buena manera en el “Cacique” con la intención de que, a futuro, el club compre su pase, el cual le pertenece al Bologna.

“En mi mente está la opción de compra. Si me va bien, que ojalá así sea, está la opción de que Colo Colo me pueda comprar y bienvenido sea. Con lo poco que llevo acá, me ha encantado la ciudad, el club, todo”, concluyó Joaquín Sosa.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Unión La Calera?

Albos y cementeros se verán las caras este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad