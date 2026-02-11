;

A un mes del cambio de mando: Trinidad Steinert inicia ronda de reuniones con alcaldes por agenda de seguridad

Jefes comunales plantean urgencias en prevención, financiamiento y atribuciones, mientras la exfiscal evita referirse públicamente a su futura gestión.

Martín Neut

Trinidad Steinert

Trinidad Steinert

A un mes del cambio de mando, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, inició una ronda de reuniones con alcaldes para abordar coordinación y prioridades en materia de orden público.

La exfiscal no ha entregado declaraciones públicas y se ha retirado de las actividades sin atender a la prensa.

Esta semana sostuvo un encuentro con la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), según La Tercera.

Revisa también:

ADN

Tras la cita, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), recalcó que “la seguridad de la gente es más importante que las diferencias políticas” y que para los jefes comunales “es la hora de trabajar, coordinar y dar respuestas. No de pelear”.

“Es fundamental avanzar”

En la instancia se analizaron la implementación de la ley de seguridad municipal —financiamiento, plazos y atribuciones—, la interoperabilidad de los sistemas de información y una mayor articulación entre ministerios, policías y municipios.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, afirmó que es “fundamental avanzar en la conformación de una fuerza de tarea” con participación de distintas carteras, el Ministerio Público, las policías y los municipios.

“Los municipios somos el primer anillo del Estado”

“Sin una coordinación y trabajo conjunto, no podremos salir de la crisis más profunda en seguridad que ha vivido nuestro país”, advirtió Alessandri. Asimismo, sostuvo que “los municipios somos el primer anillo del Estado y el núcleo de la prevención local y en el territorio”.

Aunque Steinert no emitió declaraciones, en las reuniones —según asistentes— planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y recoger sus diagnósticos territoriales de cara al inicio de su gestión.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad