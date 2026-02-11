A un mes del cambio de mando: Trinidad Steinert inicia ronda de reuniones con alcaldes por agenda de seguridad

A un mes del cambio de mando, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, inició una ronda de reuniones con alcaldes para abordar coordinación y prioridades en materia de orden público.

La exfiscal no ha entregado declaraciones públicas y se ha retirado de las actividades sin atender a la prensa.

Esta semana sostuvo un encuentro con la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), según La Tercera.

Tras la cita, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), recalcó que “la seguridad de la gente es más importante que las diferencias políticas” y que para los jefes comunales “es la hora de trabajar, coordinar y dar respuestas. No de pelear”.

“Es fundamental avanzar”

En la instancia se analizaron la implementación de la ley de seguridad municipal —financiamiento, plazos y atribuciones—, la interoperabilidad de los sistemas de información y una mayor articulación entre ministerios, policías y municipios.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, afirmó que es “fundamental avanzar en la conformación de una fuerza de tarea” con participación de distintas carteras, el Ministerio Público, las policías y los municipios.

“Los municipios somos el primer anillo del Estado”

“Sin una coordinación y trabajo conjunto, no podremos salir de la crisis más profunda en seguridad que ha vivido nuestro país”, advirtió Alessandri. Asimismo, sostuvo que “los municipios somos el primer anillo del Estado y el núcleo de la prevención local y en el territorio”.

Aunque Steinert no emitió declaraciones, en las reuniones —según asistentes— planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y recoger sus diagnósticos territoriales de cara al inicio de su gestión.