A un mes del cambio de mando: Trinidad Steinert inicia ronda de reuniones con alcaldes por agenda de seguridad
Jefes comunales plantean urgencias en prevención, financiamiento y atribuciones, mientras la exfiscal evita referirse públicamente a su futura gestión.
A un mes del cambio de mando, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, inició una ronda de reuniones con alcaldes para abordar coordinación y prioridades en materia de orden público.
La exfiscal no ha entregado declaraciones públicas y se ha retirado de las actividades sin atender a la prensa.
Esta semana sostuvo un encuentro con la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), según La Tercera.
Revisa también:
Tras la cita, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), recalcó que “la seguridad de la gente es más importante que las diferencias políticas” y que para los jefes comunales “es la hora de trabajar, coordinar y dar respuestas. No de pelear”.
“Es fundamental avanzar”
En la instancia se analizaron la implementación de la ley de seguridad municipal —financiamiento, plazos y atribuciones—, la interoperabilidad de los sistemas de información y una mayor articulación entre ministerios, policías y municipios.
El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, afirmó que es “fundamental avanzar en la conformación de una fuerza de tarea” con participación de distintas carteras, el Ministerio Público, las policías y los municipios.
“Los municipios somos el primer anillo del Estado”
“Sin una coordinación y trabajo conjunto, no podremos salir de la crisis más profunda en seguridad que ha vivido nuestro país”, advirtió Alessandri. Asimismo, sostuvo que “los municipios somos el primer anillo del Estado y el núcleo de la prevención local y en el territorio”.
Aunque Steinert no emitió declaraciones, en las reuniones —según asistentes— planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y recoger sus diagnósticos territoriales de cara al inicio de su gestión.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.