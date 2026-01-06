ACHM cuestiona al sistema SLEP tras malos resultados de colegios públicos en la PAES 2025

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) lanzó una dura crítica al sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), luego de que se conociera que ningún colegio municipal figura entre los 50 mejores del país en la PAES 2025.

Para el gremio, los resultados evidencian que el traspaso de establecimientos desde los municipios al Estado ha sido una “inversión fallida” en términos de calidad educativa.

Según datos analizados por la ACHM, existe una marcada brecha en el uso de recursos: mientras los colegios municipales operan con un presupuesto aproximado de $114.000 por alumno, los SLEP reciben cerca de $415.000 por estudiante, es decir, casi cuatro veces más.

“El Estado está inyectando casi cuatro veces más recursos en los SLEP que en los municipios, pero los resultados académicos son igual de preocupantes o peores. Esto demuestra que el problema de la educación pública en Chile no es de recursos, es de gestión”, afirmó el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

El dirigente calificó como “inaceptable” que, pese al mayor financiamiento, no se observen mejoras sustantivas en los aprendizajes, y apuntó directamente a la estructura administrativa del nuevo modelo.

“Ese excedente de casi 300 mil pesos por niño se está perdiendo en una maquinaria burocrática, en cargos administrativos y trámites centrales que no enseñan a leer ni a sumar. La plata se queda en las oficinas y no llega a la sala de clases”, sostuvo.

Desde la ACHM advirtieron que no se puede seguir debilitando la educación territorial sin una rendición de cuentas clara y anunciaron que, bajo su agenda “Modernización Municipal al 2050”, exigirán al próximo gobierno una intervención al modelo de gobernanza de los SLEP.

“Al próximo gobierno le pediremos que deje de alimentar la burocracia y empiece a invertir en la sala de clases. Si un SLEP no funciona, su gobernanza debe cambiar. No sacamos nada con gastar más si ese esfuerzo no se traduce en aprendizaje”, cerró Alessandri.