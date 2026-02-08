Alcaldesa Claudia Pizarro anuncia que superó el cáncer: “El tratamiento funcionó y eso me emociona”

Santiago

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, informó que terminó su tratamiento contra el cáncer cervicouterino y que los resultados fueron positivos. “El tratamiento funcionó y eso me emociona”, señaló, destacando el alivio que siente tras meses de incertidumbre.

La autoridad relató que fue diagnosticada en agosto de 2025 y que debió someterse a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y braquiterapia. Esta semana, explicó, pudo tocar la “campana de la victoria”, símbolo que marca el fin de los tratamientos oncológicos. “¡Terminé el tratamiento contra el cáncer! Seguimos”, escribió al compartir el registro.

Revisa también FOTOS. Camila Vallejo celebra el primer cumpleaños de su hijo con emotivo mensaje

Pizarro también reconoció lo difícil que fue compatibilizar su enfermedad con sus responsabilidades públicas y personales. “Uno no se puede proyectar, uno vive con una incertidumbre permanente”, comentó sobre el proceso, agradeciendo el apoyo de su familia, equipos médicos y vecinos de la comuna.

Junto con entregar la noticia, hizo un llamado directo a la población. “Yo no recomiendo que la gente haga lo que hizo la alcaldesa Pizarro, de postergarse y de vivir con dolor durante cuatro meses sin ir al médico”, advirtió, enfatizando la importancia de consultar a tiempo ante cualquier síntoma.