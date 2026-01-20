De perseguir el Tren de Aragua a ministra de Seguridad: quién es Trinidad Steinert

En una de las definiciones más esperadas de su primer equipo de Gobierno, el Presidente electo José Antonio Kast designó a la fiscal Trinidad Steinert, de 54 años, como la futura ministra de Seguridad. La decisión se concretó tras un proceso de selección en el que trascendieron nombres como el del senador electo Rodolfo Carter, imponiéndose finalmente el perfil técnico y la vasta experiencia penal de la persecutora de la macrozona norte.

​Steinert arriba a la cartera con una reputación forjada en investigaciones de alto impacto contra el crimen organizado y delitos complejos. La abogada se despidió de sus colaboradores en la Región de Tarapacá, preparándose para el anuncio oficial realizado este martes.

​Bajo su liderazgo en el Ministerio Público, Steinert encabezó hitos judiciales críticos, como la desarticulación y condena de una de las células más peligrosas del Tren de Aragua en Chile, logrando sentencias contra su líder, Carlos Leandro González Vaca. Asimismo, dirigió causas contra redes de narcotráfico transnacional y casos de alta sensibilidad institucional, como la formalización de siete exsuboficiales del Ejército involucrados en el tráfico de 161 kilos de cocaína.

¿Cuál es la trayectoria de Trinidad Steinert?

​La trayectoria de la nueva ministra se extiende por cerca de dos décadas en el sistema penal. Es abogada de la Universidad Central (1995) y posee un magíster en Reforma Procesal Penal. Inició su carrera en 2005 en la Fiscalía Metropolitana Sur, especializándose durante 16 años en delitos violentos, para luego asumir la jefatura de la Fiscalía de Arica y Parinacota con un fuerte foco en el tráfico de migrantes.

​Además de su labor como persecutora, Steinert posee un marcado perfil gremial y académico. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (2017-2019) y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales. En el ámbito docente, ha impartido clases de Derecho Penal en la Escuela de la PDI y en la Universidad de Tarapacá, consolidando un perfil que combina la práctica en terreno con el rigor académico.

​Con este nombramiento, la administración de Kast busca dotar de un sustento técnico y especializado a su principal promesa de campaña: la restauración de la seguridad pública, apoyándose en una figura que conoce de cerca las dinámicas delictivas en las fronteras y los núcleos urbanos más complejos del país.