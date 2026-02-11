Reconocido tienda de retail lanza remate final con prendas desde $1.000

La tienda de retail Fashion ‘s Park anunció un remate final de temporada con descuentos que fijan cientos de miles de productos desde los $1.000, en una campaña que estará vigente hasta agotar stock.

Según informó la marca a través de sus redes sociales, la liquidación contempla artículos a $1.000, $2.000 y $3.000, además del tradicional formato 2x1. La promoción abarca vestuario para mujer, hombre, jóvenes y niños, incluyendo también ropa interior.

La razón del remate

Desde la empresa precisaron que las ofertas de remate estarán disponibles exclusivamente en tiendas físicas.

En paralelo, quienes opten por comprar a través del sitio web podrán acceder a despacho gratuito en pedidos superiores a $29.990, siempre que el envío sea dentro de la región Metropolitana.

La campaña se enmarca en el cambio de temporada y busca dar salida al stock disponible con precios rebajados por tiempo limitado.