Reconocido tienda de retail lanza remate final con prendas desde $1.000
La liquidación es por cambio de temporada e incluye miles de artículos para todas las edades y formato 2x1, disponible hasta agotar stock.
La tienda de retail Fashion ‘s Park anunció un remate final de temporada con descuentos que fijan cientos de miles de productos desde los $1.000, en una campaña que estará vigente hasta agotar stock.
Según informó la marca a través de sus redes sociales, la liquidación contempla artículos a $1.000, $2.000 y $3.000, además del tradicional formato 2x1. La promoción abarca vestuario para mujer, hombre, jóvenes y niños, incluyendo también ropa interior.
La razón del remate
Desde la empresa precisaron que las ofertas de remate estarán disponibles exclusivamente en tiendas físicas.
En paralelo, quienes opten por comprar a través del sitio web podrán acceder a despacho gratuito en pedidos superiores a $29.990, siempre que el envío sea dentro de la región Metropolitana.
La campaña se enmarca en el cambio de temporada y busca dar salida al stock disponible con precios rebajados por tiempo limitado.
