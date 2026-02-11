;

Diputados PS exigen transparentar financiamiento de giras internacionales de Kast antes de asumir: “Chile merece saber cómo se financia”

Republicanos aseguran que los viajes se “pagan con patrimonio personal” y sostienen que no existe obligación legal de informar esos gastos.

Martín Neut

José Antonio Kast

José Antonio Kast / OSCAR RIVERA

A semanas de asumir en La Moneda, el presidente electo José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos del Partido Socialista por el financiamiento de sus cinco giras internacionales y la instalación de la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes.

Los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini pidieron transparentar los recursos involucrados.

“José Antonio Kast aún no asume y ya realiza giras internacionales, instala oficinas y contrata personal. Chile merece saber cómo se financia todo eso”, afirmó Manouchehri.

“Si lo paga con recursos propios, que lo informe. Si existen aportes de terceros, que se transparente en qué calidad jurídica se realizan y a quiénes les deberá ese favor”, dijo el parlamentario.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, respaldó la ofensiva: “Apoyo la valentía de los diputad@s Manouchehri y Cicardini que demandan saber ‘QUIÉN PAGA’ los costosos desplazamientos e instalaciones del presidente electo”.

“Ya no encuentran con qué hacer pataleta”

Desde el entorno de Kast no respondieron formalmente, aunque en el Partido Republicano sostienen a The Clinic que los viajes se financian con patrimonio personal y que se realizan en clase económica.

El diputado Luis Fernando Sánchez calificó la polémica como exagerada: “Ya no encuentran con qué hacer pataleta. Preocúpate de tu gobierno, Daniel, que todavía no termina y cada día nos enteramos de un escándalo nuevo”.

En la misma línea, el diputado electo Felipe Ross aseguró que no existe obligación legal de informar esos gastos.

“Lo que plantea es jurídicamente irrelevante. Si lo hizo con fondos propios (…) o si fue con fondos de terceros, no hay norma de transparencia que le requiera aclararlo”, afirmó, insistiendo en que se trata de una “polémica artificial”.

