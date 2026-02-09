Gobierno anuncia alza en cuentas de la luz y proponen subsidio para el 40% más vulnerable: revisa cuánto subirá

En el marco del descongelamiento de las tarifas eléctricas y ante eventuales nuevas alzas en las cuentas de la luz, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, presentó una propuesta para mitigar el impacto del incremento en los hogares más vulnerables.

La iniciativa plantea un subsidio eléctrico para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, aplicando “el mismo procedimiento que se aprobó unánimemente en el Senado y por una gran mayoría en la Cámara de Diputados” para la devolución de cobros excesivos que actualmente está en curso.

Según explicó, el objetivo es “evitar que el 40% más pobre pague este incremento tarifario”.

“1.450 pesos por 48 meses”

García detalló que el aumento se implementaría mediante un cargo único para todos los clientes, lo que implicaría “un incremento en la tarifa mensual de la luz de 1.450 pesos por 48 meses” .

Respecto al financiamiento, aseguró que la medida “es perfectamente posible”, ya que el subsidio “es inferior a lo que el Gobierno va a recaudar por el incremento tarifario” y “no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos que el país debe tener”.

Finalmente, precisó que se trata de un proyecto que será entregado al próximo Gobierno, con el fin de que “lo transforme en un proyecto de ley durante el mes de marzo próximo”, cuando el Parlamento retome sus actividades.