Carabineros salió a desmentir un video que se viralizó en redes sociales y que aseguraba el supuesto robo de una patrulla policial en el norte del país, incluso afirmando que el vehículo habría sido trasladado hasta Bolivia.

La institución calificó la información como una fake news y descartó cualquier hecho delictual asociado al registro.

“Dicha información es completamente falsa”, señalaron desde Carabineros, aclarando que el video corresponde a un material oficial difundido el pasado 2 de enero por la cuenta institucional de la Región de Antofagasta.

Según explicaron, “el registro audiovisual corresponde a una publicación realizada por la cuenta oficial de Carabineros de la región de Antofagasta, donde se muestra el despliegue operativo de Carabineros de Chile en distintos puntos de la frontera”, cuyo objetivo es “prevenir ilícitos transnacionales y reforzar el control territorial”.

Desde la institución recalcaron que las imágenes fueron sacadas de contexto y reutilizadas para difundir una fake news, insistiendo en que no existió robo alguno de un vehículo policial.