Quién es Álvaro García Hurtado, nuevo ministro de Economía, quien ya tuvo ese cargo en los 90′

Ante la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, provocó un cambio de gabinete: el Presidente Boric recurrió a una cara conocida.

Con la salida de Mario Marcel, el Presidente Gabriel Boric nombró a Nicolás Grau, exministro de Economía en Hacienda y recurrió a una figura con ADN concertacionista para reemplazarlo.

Se trata del economista Álvaro García Hurtado, quien a sus 71 años, vuelve a un puesto clave en el Gobierno después de muchos años. Salvo por los gobiernos de Michelle Bachelet, García ha estado presente en todos los gobiernos de la centroizquierda en Chile con cargos relevantes.

García es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, y doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley. Con Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue ministro de Economía (1994-1998) y brevemente ministro de Energía.

Fue Subsecretario de Planificación y Cooperación de Chile de Patricio Aylwin, donde implementó los proyectos sociales de la vuelta de la democracia; fue Ministro de Economía en el gobierno de Eduardo Frei y Ministro Secretario General de la Presidencia de Chile con Ricardo Lagos, entre 2000 y 2002.

Ese año dejó el Gobierno y desempeñó como directivo de empresas, entre ellas como presidente de la aseguradora Le Mans, filial del grupo Inverlink. Ese nombre marcó su trayectoria.

Este conglomerado empresarial se vio involucrado en un escándalo financiero que estalló en 2003, producto de un fraude al Banco Central de Chile y a la Corfo. Fue juzgado y declarado inocente.

En 2008, se postuló a la alcaldía de Cerro Navia, donde no salió electo. García es muy cercano a Carolina Tohá y estuvo a cargo del programa de su candidatura a primarias, en las que resultó derrotada, según detalla Ex-ante.

