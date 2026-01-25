;

Comienzan devoluciones en cuentas de la luz tras corrección de errores: revisa cuánto bajará el pago según tu región

El nuevo decreto aprobado por la Contraloría aplicará descuentos automáticos en las boletas durante el primer semestre, con montos distintos según zona y fecha de facturación.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Comienzan devoluciones en cuentas de la luz tras corrección de errores

Comienzan devoluciones en cuentas de la luz tras corrección de errores

04:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las cuentas de la luz comenzarán a reflejar devoluciones por sobrecobros tarifarios tras la entrada en vigencia del nuevo decreto que corrige errores metodológicos detectados en el cálculo de las tarifas eléctricas.

La medida fue oficializada luego de que Contraloría tomara razón del ajuste elaborado para subsanar las fallas identificadas en octubre pasado en la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Revisa también:

ADN

Los descuentos se aplicarán entre enero y febrero, según la fecha de facturación de cada cliente, y se mantendrán durante todo el primer semestre de 2026. El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró que el proceso permitirá restituir íntegramente los montos cobrados en exceso.

“De esta forma se completará la devolución de la totalidad de los sobrecostos en las cuentas de la luz en los plazos anunciados”, afirmó, precisando que “el descuento se reflejará directamente en las boletas de electricidad”.

¿Cuánto bajarán las cuentas de la luz?

El impacto, sin embargo, no será uniforme a nivel nacional. En comunas del centro y sur del país se proyectan rebajas más significativas, mientras que en la región Metropolitana la disminución será marginal de 125 pesos.

En Valparaíso y La Serena, por ejemplo, la baja podría bordear los 4 mil pesos, mientras que en Copiapó alcanzaría cerca de 13 mil pesos.

¿Qué pasará en el sur?

En contraste, en el extremo norte algunas ciudades registrarían leves alzas. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó que “en las comunas del norte de Calama hacia el norte, va a subir entre un 1,5% hasta un 2% como máximo”.

Verdejo agregó que esto ocurre porque “la devolución se debe principalmente a la actualización de los contratos y el efecto por cargos de transmisión no tiene el impacto que uno esperaría”.

Finalmente, expertos advierten que este alivio será transitorio, ya que durante el segundo semestre podrían producirse nuevos incrementos tarifarios, en línea con alzas que ya están programadas en el sistema eléctrico.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad