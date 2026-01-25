Comienzan devoluciones en cuentas de la luz tras corrección de errores: revisa cuánto bajará el pago según tu región

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las cuentas de la luz comenzarán a reflejar devoluciones por sobrecobros tarifarios tras la entrada en vigencia del nuevo decreto que corrige errores metodológicos detectados en el cálculo de las tarifas eléctricas.

La medida fue oficializada luego de que Contraloría tomara razón del ajuste elaborado para subsanar las fallas identificadas en octubre pasado en la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Los descuentos se aplicarán entre enero y febrero, según la fecha de facturación de cada cliente, y se mantendrán durante todo el primer semestre de 2026. El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró que el proceso permitirá restituir íntegramente los montos cobrados en exceso.

“De esta forma se completará la devolución de la totalidad de los sobrecostos en las cuentas de la luz en los plazos anunciados”, afirmó, precisando que “el descuento se reflejará directamente en las boletas de electricidad”.

¿Cuánto bajarán las cuentas de la luz?

El impacto, sin embargo, no será uniforme a nivel nacional. En comunas del centro y sur del país se proyectan rebajas más significativas, mientras que en la región Metropolitana la disminución será marginal de 125 pesos.

En Valparaíso y La Serena, por ejemplo, la baja podría bordear los 4 mil pesos , mientras que en Copiapó alcanzaría cerca de 13 mil pesos.

¿Qué pasará en el sur?

En contraste, en el extremo norte algunas ciudades registrarían leves alzas. El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó que “en las comunas del norte de Calama hacia el norte, va a subir entre un 1,5% hasta un 2% como máximo”.

Verdejo agregó que esto ocurre porque “la devolución se debe principalmente a la actualización de los contratos y el efecto por cargos de transmisión no tiene el impacto que uno esperaría”.

Finalmente, expertos advierten que este alivio será transitorio, ya que durante el segundo semestre podrían producirse nuevos incrementos tarifarios, en línea con alzas que ya están programadas en el sistema eléctrico.