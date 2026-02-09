;

Futuro ministro del Interior critica propuesta de Tohá sobre regularizar a migrantes irregulares: “Sería de muy mal gusto”

Claudio Alvarado sostuvo que regularizar ahora sería una decisión de última hora para condicionar al próximo gobierno.

Martín Neut

Claudio Alvarado

Claudio Alvarado / Lukas Solis

El debate sobre el empadronamiento de migrantes irregulares volvió a instalarse en la antesala del cambio de gobierno, luego de que la exministra del Interior, Carolina Tohá, llamara al Ejecutivo a regularizar a más de 180 mil personas empadronadas durante la actual administración.

En el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli), Tohá advirtió que, de no avanzar en esa medida, el país podría terminar “expulsando a los inocentes”.

“El gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente”, afirmó, señalando que se trata de personas que “se acercaron de buena fe” al Estado.

“Sería de muy mal gusto”

La propuesta fue rechazada por el futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, quien calificó la idea como una decisión política de última hora.

“Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno”, sostuvo.

Alvarado agregó que “sería de muy mal gusto a un mes del término de gobierno tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias (…) no las va a asumir el gobierno actual”, descartando así avanzar en una regularización antes del cambio de mando.

