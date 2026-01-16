Nuevo decreto tarifario: en cuánto quedarán las cuentas de la luz en las ciudades más importantes de Chile desde enero

Esta semana se informó que la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón, con alcances, del decreto que desencadenaría la restitución de los cobros en exceso que las empresas eléctricas realizaron en las cuentas de la luz en Chile como efecto de un error de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En detalle, el documento del Ministerio de Energía fija el Precio de Nudo Promedio (PNP) para el primer semestre de este año 2026. Así, se producirían variaciones importantes en las tarifas eléctricas que comenzarían a regir desde este mes de enero, aunque no se aplicarían de manera uniforme en todas las zonas del país.

Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago (USACH) reveló el detalle del cambio en las capitales regionales y en las comunas más pobladas de la Región Metropolitana.

Según LUN, la mayor baja la experimentarían los clientes de Edecsa en Valparaíso con -7,96%. Un hogar de cuatro personas con consumo promedio pasaría de $74.262 en diciembre a $68.374 en enero, es decir, $5.883 menos.

Los nuevos precios corresponden al proceso de tarificación que la CNE realiza cada seis meses. “Estas nuevas tarifas corresponden a la actualización de la componente del 70% de la tarifa de clientes regulados, dentro de los cuales están los hogares”, dijo Verdejo.

“En paralelo, se aplican las devoluciones asociadas a los sobrecostos detectados a partir de la autodenuncia realizada por una empresa de transmisión. Por lo tanto, a partir de la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial, se descontarán ambas componentes durante los seis primeros meses de 2026″, añadió el experto.

Así será la variación del precio de la electricidad este primer semestre 2026