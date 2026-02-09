¿Es un problema? Estudio revela cómo puede afectar la soltería después de los 20 a las personas / Getty Images

Es común que las personas opten por estar solteras durante distintas etapas de sus vidas, ya sea porque no han encontrado a su “media naranja” o simplemente porque así lo prefieren.

No obstante, un estudio dio a conocer que estar soltero después de los 20 años podría afectar de distintas formas a las personas.

Se trata de un estudio de la Universidad de Zúrich (UZH), liderado por Michael Krämer, investigador sénior del Instituto Psicológico de la UZH, en donde siguieron durante 13 años a 17.000 jóvenes que nunca habían tenido pareja. Los resultados los sorprendieron.

¿Cómo puede afectar estar soltero después de los 20?

Los participantes del estudio fueron encuestados anualmente entre los 16 y los 29 años, lo que permitió verificar cómo fue la evolución de su bienestar personal durante dicho tramo de sus vidas.

De acuerdo con la investigación, se detectó que los jóvenes adultos que permanecen solteros durante largos periodos experimentan con el tiempo una menor satisfacción vital y un aumento de la sensación de soledad.

Dicha sensaciones podrían intensificarse notablemente hacia el final de la veintena, cuando las diferencias entre quienes siguen solteros y quienes ya han tenido una relación se vuelven más marcadas. Además, en la etapa cercana a los 29 años se observa un aumento en los síntomas depresivos. “En general, los resultados muestran que una soltería prolongada en la edad adulta temprana está asociada con riesgos moderados para el bienestar”, detalló Krämer.

Por otro lado, los investigadores revelaron que tan pronto como los jóvenes adultos entraron en su primera relación de pareja, su bienestar mejoró especialmente en áreas como la satisfacción personal y disminuyó la sensación de soledad.

“Esto sugiere que puede volverse más difícil iniciar una primera relación hacia el final de la veintena, especialmente porque un menor bienestar aumenta simultáneamente la probabilidad de permanecer soltero durante más tiempo”, concluyó Krämer.