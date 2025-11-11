Día del Soltero 2025 en Chile: ¿Por qué se celebra hoy 11 de noviembre y qué ofertas habrá? / Petar Chernaev

Este martes 11 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día del Soltero, jornada que comenzó a ser conmemorada en el año 1990.

La celebración nació en China, cuando un colectivo estudiantil, cansados de festividades como el Día de San Valentín, impulsó su creación para festejar también la soltería, reivindicando así el amor propio.

La fecha está simbólicamente asociada a la soltería, ya que los números “1”, que se repiten cuatro veces, son interpretados visualmente como “personas solas”.

El Día del Soltero ofrece oportunidades para el comercio en general, quienes para esta jornada preparan una serie de ofertas y descuentos.

Según un estudio de Tiendanube, el grupo etario que más presente tiene a la fecha es el de 25 a 35 años (51%), mientras que el regalo más anhelado no es un objeto, sino una experiencia (viajes, cursos, conciertos).

Día del Soltero en Chile 2025

AliExpress

La reconocida empresa de despachos tendrá importantes rebajas en productos de tecnología, moda y deporte, ofreciendo descuentos de hasta 80%.

Shein

En tanto, Shein tendrá descuentos de hasta 90% este martes, además de sorteos de descuentos y envíos gratis.

Ripley

Otra empresa que anunció rebajas es Ripley, quien tendrá ofertas de hasta 50%, además de promociones de cuotas sin interés en línea blanca y televisores.