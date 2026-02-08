;

Más allá de la salud física: este popular suplemento reduce la agresividad hasta en un 28%

Un metaanálisis de la Universidad de Pensilvania revela que los suplementos de aceite de pescado ayudan a regular tanto la ira reactiva como el comportamiento violento planificado.

Mario Vergara

Mantener la calma podría ser más fácil con el suplemento adecuado. Una reciente investigación de la Universidad de Pensilvania, publicada en la revista Aggression and Violent Behavior, confirma que el Omega-3 —comúnmente encontrado en cápsulas de aceite de pescado— tiene un impacto notable en la reducción de la agresividad humana.

Los datos del estudio

El equipo liderado por el neurocriminólogo Adrian Raine realizó un metaanálisis que incluyó 29 ensayos controlados con casi 4.000 participantes. Los resultados son contundentes: se observó una reducción de hasta un 28% en los niveles de agresión, sin importar la edad, el sexo o el diagnóstico médico previo de las personas evaluadas.

¿Cómo funciona en el cerebro?

Aunque la ciencia aún busca respuestas definitivas, los investigadores plantean que el Omega-3 actúa de dos formas clave:

  1. Reduce la inflamación: Protege las neuronas y mejora la salud del tejido cerebral.
  2. Regula la química: Influye en los procesos que controlan las emociones y el impulso.

El estudio destaca que el suplemento es efectivo tanto para la agresión reactiva (la respuesta inmediata a una provocación) como para la agresión proactiva (comportamientos planificados con antelación).

Aplicación en la vida real

Para el profesor Raine, estos hallazgos deben traducirse en acciones inmediatas. “Los padres que buscan tratamiento para un niño agresivo deben saber que una o dos porciones adicionales de pescado por semana también podrían ayudar”, señaló.

Además, el experto sugiere que la suplementación con Omega-3 debería implementarse en entornos críticos como el sistema de justicia penal y clínicas de salud mental. Si bien no es una “solución mágica” para la violencia, se suma a los beneficios ya conocidos del aceite de pescado, como la reducción del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

A medida que la ciencia avanza, queda claro que la nutrición no solo es la base de la salud física, sino también un pilar fundamental para la armonía social y el bienestar psicológico.

