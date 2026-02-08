No importa el tipo de sangre: científicos crean el primer “riñón universal” transplantable a cualquier paciente / peakSTOCK

Tras una década de investigación, un equipo internacional de científicos de Canadá y China ha presentado un avance que podría cambiar para siempre el futuro de los trasplantes: la creación de un riñón “universal”.

Este desarrollo busca resolver uno de los mayores cuellos de botella en la medicina actual: la incompatibilidad de grupos sanguíneos entre donantes y receptores. La investigación fue publicada en Nature Biomedical Engineering.

La técnica de las “tijeras moleculares”

El proceso, liderado por el bioquímico Stephen Withers de la Universidad de Columbia Británica, utiliza enzimas especializadas que actúan como tijeras a escala molecular. Estas enzimas cortan los antígenos (moléculas de azúcar) que definen al tipo de sangre A, transformando el órgano en un estado neutro, equivalente al tipo de sangre O.

“Es como quitar la pintura roja de un coche y descubrir la imprimación neutra. Una vez hecho esto, el sistema inmunológico ya no ve el órgano como extraño”, explica Withers.

Resultados de la prueba en humanos

El estudio registró un hito histórico al probar el órgano en un receptor con muerte cerebral. El riñón “convertido” logró sobrevivir y funcionar durante varios días, proporcionando datos invaluables sobre la respuesta inmunológica del cuerpo humano ante un órgano modificado.

Un respiro para las listas de espera

Actualmente, las personas con sangre tipo O enfrentan las esperas más largas, ya que sus cuerpos rechazan órganos de tipos A, B o AB. En lugares como Estados Unidos, 11 personas mueren cada día esperando un trasplante. La posibilidad de “universalizar” los riñones disponibles permitiría:

Aprovechar riñones de donantes fallecidos que hoy son incompatibles.

Reducir drásticamente los costos y riesgos de los tratamientos actuales para preparar al receptor.

Aumentar la disponibilidad de órganos tipo O, que suelen escasear por ser compatibles con otros grupos.

Desafíos pendientes

Pese al éxito inicial, la ciencia aún enfrenta retos. En las pruebas, el riñón comenzó a mostrar rastros de su tipo de sangre original al tercer día. Sin embargo, los investigadores notaron que la respuesta del cuerpo fue mucho más leve de lo normal, lo que sugiere que el organismo estaba tratando de tolerar el nuevo órgano.

Este avance se suma a otras fronteras que explora la ciencia, como los trasplantes de riñones de cerdo y el desarrollo de nuevos anticuerpos, para poner fin a la crisis mundial de escasez de órganos.