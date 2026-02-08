;

El nuevo ‘descargo’ de un dueño de restaurante contra los influencers en Chile: “Me cobraba 300 lucas por grabarse comiendo”

“Si quieres comer rico de verdad, con platos abundantes, sabrosos y como hechos en casa, te esperamos”, invitaron en sus redes sociales.

Javier Méndez

El nuevo ‘descargo’ de un dueño de restaurante contra los influencers en Chile: “Me cobraba 300 lucas por grabarse comiendo”

Lo que comenzó como una humorada en redes sociales se está transformando en la tendencia favorita de los emprendedores gastronómicos.

Tras el masivo éxito de la parodia de La Pizzarra, ahora un nuevo dueño de restaurante se sumó al “trend” con un ácido video que “dispara” contra los creadores de contenido que apuntan a la comida.

Siguiendo el estilo de broma que ya sacó risas hace unos días, el protagonista del nuevo registro lanzó una cifra que superó todas las expectativas del meme anterior.

“Una influencer me cobraba 300 lucas por grabarse comiendo en mi negocio, así que decidí hacerlo yo mismo a ver qué pasa”, se lee en un clip de Carne y Papa, un local en Puerto Varas, Los Lagos.

Revisa también:

ADN

En poco tiempo ya se superaron los 11 mil likes y, naturalmente, entre los comentarios aparecieron varios mensajes de apoyo para Don Arturo, el protagonista.

“Tremenda la comida de ahí. Fantástica. Y, la atención, de 10″, reseñó una argentina que estuvo de visita en el sur de Chile y aprovechó de pasar a deleitar su paladar.

“Amamos Carne y Papa, no necesitamos ninguna influencer”, se sinceró otra clienta del espacio ubicado en calle Estación 509.

Si quieres comer rico de verdad, con platos abundantes, sabrosos y como hechos en casa, te esperamos”, fue la invitación que escribieron desde el recinto familiar.

En TripAdvisor, las reseñas son mayoritariamente positivas. El local cuenta con una nota de 4,8 y las opiniones son casi unánimes al calificar la experiencia como excelente. La carne se lleva todos los aplausos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad