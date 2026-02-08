El nuevo ‘descargo’ de un dueño de restaurante contra los influencers en Chile: “Me cobraba 300 lucas por grabarse comiendo”

Lo que comenzó como una humorada en redes sociales se está transformando en la tendencia favorita de los emprendedores gastronómicos.

Tras el masivo éxito de la parodia de La Pizzarra, ahora un nuevo dueño de restaurante se sumó al “trend” con un ácido video que “dispara” contra los creadores de contenido que apuntan a la comida.

Siguiendo el estilo de broma que ya sacó risas hace unos días, el protagonista del nuevo registro lanzó una cifra que superó todas las expectativas del meme anterior.

“Una influencer me cobraba 300 lucas por grabarse comiendo en mi negocio, así que decidí hacerlo yo mismo a ver qué pasa”, se lee en un clip de Carne y Papa, un local en Puerto Varas, Los Lagos.

En poco tiempo ya se superaron los 11 mil likes y, naturalmente, entre los comentarios aparecieron varios mensajes de apoyo para Don Arturo, el protagonista.

“Tremenda la comida de ahí. Fantástica. Y, la atención, de 10″, reseñó una argentina que estuvo de visita en el sur de Chile y aprovechó de pasar a deleitar su paladar.

“Amamos Carne y Papa, no necesitamos ninguna influencer”, se sinceró otra clienta del espacio ubicado en calle Estación 509.

“Si quieres comer rico de verdad, con platos abundantes, sabrosos y como hechos en casa, te esperamos”, fue la invitación que escribieron desde el recinto familiar.

En TripAdvisor, las reseñas son mayoritariamente positivas. El local cuenta con una nota de 4,8 y las opiniones son casi unánimes al calificar la experiencia como excelente. La carne se lleva todos los aplausos.