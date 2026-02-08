;

Gringa en Chile pasó al Jumbo y no pudo creer el precio de estos productos: aseguró que “es criminal” y “una locura”

“¿Por qué es así?”, le preguntó a sus más de 118 mil seguidores en las redes sociales.

Javier Méndez

Gringa en Chile pasó al Jumbo y no pudo creer el precio de estos productos: aseguró que “es criminal” y “una locura”

No podía creer lo que veían sus ojos. La creadora de contenido Andrea Pascale (@lagringanogringa) pasó al supermercado Jumbo y grabó un video para mostrar su sorpresa.

Los precios del café en Chile son criminales. Esto es criminal, no puede ser así”, planteó a sus más de 77 mil seguidores en Instagram y 41 mil en TikTok.

Mostró un ejemplo: un paquete marca Lavazza descafeinado. “Este es el café que consigo en Italia. Es más del doble del precio aquí en Chile”, aseguró.

Revisa también:

ADN

“Es una locura lo caro que es. Esto es doloroso”, sumó. A la vez, dijo que las opciones eran bastante limitadas, pese a estar en una de las cadenas de hipermercados más robustas del país.

“¿Qué es esto?, ¿Por qué es así?“, se preguntó mientras se agarraba la cabeza.

“Compra café de especialidad en empresas de café chilenas que tuestan acá. Es infinitamente mejor y más conveniente”, le recomendó uno de los usuarios de la red de Meta.

Los supermercados chilenos no son un buen lugar para comprar café. Es muy caro y limitado”, sumó otra de las personas que se topó con el registro.

El video:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad