Gringa en Chile pasó al Jumbo y no pudo creer el precio de estos productos: aseguró que “es criminal” y “una locura”

No podía creer lo que veían sus ojos. La creadora de contenido Andrea Pascale (@lagringanogringa) pasó al supermercado Jumbo y grabó un video para mostrar su sorpresa.

“Los precios del café en Chile son criminales. Esto es criminal, no puede ser así”, planteó a sus más de 77 mil seguidores en Instagram y 41 mil en TikTok.

Mostró un ejemplo: un paquete marca Lavazza descafeinado. “Este es el café que consigo en Italia. Es más del doble del precio aquí en Chile”, aseguró.

“Es una locura lo caro que es. Esto es doloroso”, sumó. A la vez, dijo que las opciones eran bastante limitadas, pese a estar en una de las cadenas de hipermercados más robustas del país.

“¿Qué es esto?, ¿Por qué es así?“, se preguntó mientras se agarraba la cabeza.

“Compra café de especialidad en empresas de café chilenas que tuestan acá. Es infinitamente mejor y más conveniente”, le recomendó uno de los usuarios de la red de Meta.

“Los supermercados chilenos no son un buen lugar para comprar café. Es muy caro y limitado”, sumó otra de las personas que se topó con el registro.